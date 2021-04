Moszkva szerint "tárgyilagos" hangnemben tárgyalt Joe Biden és Vlagyimir Putyin

"Egyelőre korai még ennek a találkozónak a konkrétumairól nyilatkozni" – mondta Peszkov a csúcs lehetséges helyszínére és időpontjára vonatkozó kérdésre válaszolva.

"A vezetők megállapodtak, hogy a témáról a továbbiakban diplomáciai csatornákon fognak tárgyalni" – tette hozzá.

Peszkov szerint az előkészületek még nem kezdődtek meg.

A szóvivő nem kívánt válaszolni arra a kérdésre, hogy vajon Moszkva az előzetes egyeztetés során fel fogja-e vetni, hogy Biden kérjen bocsánatot, amiért egy tévéinterjúban igenlően válaszolt arra a riporteri kérdésre, hogy gyilkosnak tartja-e Putyint.

Az orosz tisztségviselő tárgyilagosnak nevezte a két elnök "időben meglehetősen hosszú" tárgyalásának hangnemét. Közölte, hogy az Oroszországban elítélt ellenzéki politikus,

Alekszej Navalnij ügyéről a felek nem ejtettek szót.

Peszkov beszámolója szerint Moszkva tovább tanulmányozza Putyinnak a Biden által kezdeményezett, április 22–23-i klímacsúcs-videokonferencián való részvételének kérdését is. Mint mondta, az eseménnyel kapcsolatos információk csak most kezdenek érkezni az orosz félhez. Finnország bejelentkezett házigazdának Finnország kész otthont adni Vlagyimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai elnök találkozójának – jelentette be a finn elnöki hivatal.

Finnország mindig is kész volt felajánlani diplomáciai jószolgálatait - hangsúlyozta a finn elnöki hivatal arra a kérdésre válaszul, az ország javasolná-e ismét, hogy a főváros, Helsinki vagy egy másik finn város otthont adjon a két vezető találkozójának.

A hivatal szerint mind az orosz, mind az amerikai félt tájékoztatták arról, hogy készek megszervezni egy ilyen találkozót. A javaslat már jóval azelőtt elhangzott, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Sauli Niinistö finn elnök kedden telefonon beszélt egymással.

A személyes csúcstalálkozóra szerdán tett javaslatot Biden, amikor telefonon felhívta Putyint. Az indítvány értelmében a két elnöknek egy harmadik országban kellene találkoznia az elkövetkező hónapokban.

A Kreml közölte, hogy John Sullivan, az Egyesült Államok moszkvai nagykövete szerdára meghívást kapott Dmitrij Usakov orosz elnöki külügyi tanácsadóhoz.

Peszkov újságíróknak azt is elmondta, hogy megítélése szerint csak akkor csökkenhet a feszültség Ukrajnában, ha az ukrán hadsereg lemond a "provokatív lépésekről". Megalapozatlannak nevezte az orosz területen végrehajtott orosz csapatmozgásokkal kapcsolatos aggályokat.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Vesztyi FM rádiónak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy az Egyesült Államok nem követelheti Oroszországtól vagy bármely más országtól, hogy politikája kiszámítható legyen, miközben "az elmúlt 10 év alatt a világ legkiszámíthatatlanabb állama lett". Kijelentésének alátámasztására a klímaegyezmény, az iráni atomalku, a hadászati stabilitás és a nemzetközi szervezetekben való tagság kérdésében tanúsított amerikai magatartását hozta fel példának.

Közölte, hogy Oroszország a kölcsönös előnyök elvére kívánja alapozni viszonyát az Egyesült Államok népével, de nem hagyhatja figyelmen kívül Washington oroszellenes retorikáját és lépéseit. Azzal kapcsolatban, hogy Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes kedden Oroszország "ellenségének" minősítette az Egyesült Államokat, Zaharova így fogalmazott: "Azok a bejelentések és lépések, amelyeket (Washington részéről) hallottunk, nem hagyott számunkra más lehetőséget a helyzet leírására."

A szóvivő szerint az ukrán elit a vele "összejátszó" NATO felbujtására tartja fenn a feszültséget a Donyec-medencében. Kifogásolta, hogy a "kijevi rezsimet lelkesítő" EU sosem fejezte ki aggodalmát sem az ukrán csapatmozgás, sem a Donyec-medencei polgári áldozatok miatt, és Moszkvát tette feleőssé a történtek miatt.

Zaharova azzal vádolta meg az új uniós vezetést, hogy az ukrán féllel együtt igyekszik elbagatellizálni a politikai rendezés alapjául szolgáló, az ENSZ Biztonsági Tanácsa által is jóváhagyott, kötelező érvényű minszki megállapodások jelentőségét.

Nyitókép: Jurij Kocsetkov