Koronavírus-botrány miatt lemondott a madridi tartományi elnök

Bejelentette lemondását Isabel Díaz Ayuso, a madridi autonóm tartomány elnöke, és május 4-ére előrehozott választások kiírását jelentette be szerdán. A konzervatív néppárti (PP) politikus elmondta: azért szánta rá magát erre a lépésre, mert koalíciós partnere, az Állampolgárok (Ciudadanos) liberális középpárt és a Szocialista Munkáspárt (PSOE) bizalmatlansági indítványt készült benyújtani vele szemben.

"Szeretném, ha a madridiak maradnának ennek a történetnek a főszereplői" - fogalmazott, hangsúlyozva, hogy így a választók dönthetnek jövőjükről. Madridnak stabil kormányra van szüksége, jelen körülmények között ezt nem lehet biztosítani - tette hozzá.

Mint mondta, döntéséhez hozzájárult, hogy délelőtt a murciai autonóm tartományban, ahol a PP és a Ciudadanos eddig szintén együtt kormányzott, a koalíciós partner a szocialistákkal közösen bizalmatlansági indítványt nyújtott be Fernando López Miras elnök ellen.

A murciai koalíció szakadásához az vezetett, hogy

január végén soron kívül oltották be koronavírus ellen a tartomány azóta már lemondott egészségügyi tanácsosát és tárcájának számtalan alkalmazottját.

A Ciudadanos szerint a PP "visszaélt a közhatalommal", és "korrupciót" követett el.

A bizalmatlansági indítvány várhatóan átmegy a helyi törvényhozáson, az új murciai elnököt a Ciudadanos adhatja.

A madridi elnök hivatalos bejelentését megelőzően a helyettese, Ignacio Aguado, a Ciudadanos politikusa már nyilvánosságra hozta a várható lemondást, amelyet felelőtlenségnek nevezett. "Nincs nagyobb árulás, mint az adott szó megszegése" - fogalmazott az elnököt bírálva.

A lemondás hírére a madridi tartományi parlament két ellenzéki pártja, a PSOE és a Más Madrid is bizalmatlansági indítványt terjesztett be

Isabel Díaz Ayusoval szemben, azonban jogi vita várható arról, hogy ezek érvényesek-e vagy sem. Amennyiben igen, a parlament feloszlatása nem lép életbe, megtartják a bizalmi szavazást, és nem lesz előrehozott választás.

A PP és a Ciudadanos együtt vezeti Andalúziát is, ahol mindkét párt nyilatkozatban erősítette meg a helyi koalíció szilárdságát. Hasonlóan tettek Kasztília és Leónban is, azonban a szocialisták ennek ellenére a nap folyamán bizalmatlansági indítványt nyújtottak be a tartományi kormány ellen. Indítványuk elfogadásához egyelőre nem rendelkeznek a szükséges parlamenti többséggel.