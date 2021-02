Pablo Picasso híres festményének gobelinváltozatát Nelson Rockefeller 1955-ben rendelte meg a francia Jacqueline de La Baume-Dürrbach műtermétől. A Guernicát, amely a spanyolországi város 1937. április 26-i náci német és olasz fasiszta bombázását idézi fel, sokan tartják minden idők legerősebb háborúellenes festményének. Az eredeti festmény a madridi Museo Reina Sofia gyűjteményében látható.

A Biztonsági Tanács ülésein résztvevő államfők, kormányfők, nagykövetek és diplomaták az ülésterembe tartva nap mint nap elhaladtak a remekmű alapján készült faliszőnyeg mellett az utóbbi 37 évben.

Az ENSZ nem közölte, hogy a Rockefeller család miért kérte vissza a hosszú időre kölcsönadott faliszőnyeget, de csütörtökön már nem lógott ott a falon az alkotás.

