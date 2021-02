Látványos videó: meteorit robbant fel Melbourne felett

Hatalmas fénnyel robbant szét egy meteorit Melbourne felett hétfő éjjel – írja az Origo. A jelenséget többen is lefilmezték.

Az egyik felvételt Fernando Braga készítette a Southern Cross vasútállomás közelében lévő lakásából. A férfi a lapnak azt mondta, hogy "a jelenség nagyon fényes volt".

A helyi csillagászati társaság azt mondta, hogy valószínűleg egy olyan szikladarabról lehetett szó, amely évmilliók óta kering a Nap körül, de most behatolt a Föld légkörébe.

A meteorit a légkörbe belépve szinte azonnal szétrobbant, és mindössze két-három másodperc alatt megsemmisült.

