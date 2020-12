Új-Zélandon bulikkal, Európa-szerte kijárási korlátozásokkal várják az újévet

A Covid-19-járványt felszámoló Új-Zélandon tömegek töltötték meg az utcákat és várták 2021-et, míg a világ más részein irigykedve figyelték az óceániaiak ünneplését.

A távoli szigetországban mindössze 25-en haltak meg a bolygón zűrzavart okozó betegségben. Az Európában megszokott korlátozások náluk ismeretlenek és így Aucklandben - az ország legnagyobb városában - az emberek megtöltötték a város sugárútjait és tömegbe verődve nézték a hagyományos tűzijátékot.

A huge fireworks display in Auckland helped New Zealanders welcome in 2021 ✨



Read more as 2020 comes to an end and the world begins muted 2021 celebrations ? https://t.co/21uETlhvIR pic.twitter.com/jmyYaLWlvv — Sky News (@SkyNews) December 31, 2020