Megvan a követségi dolgozók rejtélyes rosszullétének első hivatalos magyarázata

Az amerikai tudományos akadémia jelentése szerint „irányított”, pulzáló rádiósugarak okozhatták a diplomaták tüneteit – írta a The Guardian cikke alapján a hvg.hu.

Az Egyesült Államok havannai nagykövetségén 2015 végén és 2016-ban több alkalmazott megbetegedett, halláskárosodást szenvedtek. Akkor azt közölték, hogy miután az orvosok többféle szimptómát regisztráltak, a bajok forrása is többféle lehet. A tünetek jelentkezésének kezdete óta 2016-ra már több munkatárs tért haza a havannai nagykövetségről "egészségügyi okok" miatt. Az ügyben több diplomata felesége is érintett volt. A tünetek egészen sokfélék voltak, köztül például beszédproblémák és orrvérzés is. Kicsivel később Kanada is közölte, hogy halláskárosodást szenvedett Havannában az egyik diplomatájuk. Azt közölték, hogy akusztikus támadások történhettek, olyan frekvenciát kibocsátó szerkezeteket helyezhettek el a diplomaták lakásában, ami súlyos halláskárosodást okoz.

Donald Trump a kubai kormányt tette felelőssé az esetekért és 2017-ben az incidensek következtében két kubai diplomatát ki is zártak Washingtonból, valamint visszahívták a Havannában dolgozókat és családtagjaikat.

Idén októberben Mike Pompeo, az amerikai külügyminiszter jelentette be, hogy „jelentős amerikai kormányzati forrásokat” fordítanak arra, hogy kutassák a szindrómát és annak okait.

Bár a kutatók azt nem tudták pontosan meghatározni, honnan is eredhet a tüneteket és a szindrómát okozó energia, arra kitértek, hogy „nyugati és szovjet tanulmányok is évtizedekre visszamenőleg megerősítik, hogy milyen körülmények okozzák a lehetséges mechanizmusokat.”

Arra is felhívták a figyelmet, hogy bár további vizsgálatokra lenne szükség, nem zárhatják ki, hogy újfajta eszközökkel okozzanak kárt egymásnak a politikai zereplők.

Nyitókép: Pixabay