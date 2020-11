Szabadon engedték Rockyt

A kicsiny madarat november 16-án nevezték el a manhattani központról, amely elé a 23 méter magas lucfenyőt felállították. Akkor ragadt az ágak között, amikor november 12-én kivágták a fát New York állam északi részén, a metropolisztól 275 kilométerre.

Amikor megtalálták, úgy vélték, hím, később derült ki, hogy felnőtt nőstény. A háromnapos út alatt nem sérült meg, de nem evett, nem ivott, így a Saugerties városbeli Ravensbeard állatkórházba vitték. Itt egy héten át lábadozott, megitatták és sok egeret adtak neki enni, míg végre készen állt, hogy vándorútját folytassa dél felé.

Kedd este a kis madár rehabilitációját végző Ellen Kalish a világhírűvé vált apró ragadozót kivitte magával egy mezőre, és a levegőbe emelte, ahogy a szervezet Facebook-oldalán közölt videón látható.

A madár nyugodtan ült a gondozó ujjain, majd elrepült a közeli fenyőfák irányába.

"Rocky erős kis madár, boldogok vagyunk, hogy láttuk visszaszállni otthonába, a természetbe. Biztosak vagyunk abban, hogy vándorútja alatt érezni fogja szeretetünket és támogatásunkat" - írták a felvételhez.

The 2020 Rockefeller Center Christmas Tree has arrived in New York City! The annual tree lighting tradition will continue on Dec. 2 without public access due to the (COVID-19) pandemic. The ceremony can be viewed from home on NBC from 7 to 10 p.m. #holidayseason ?? pic.twitter.com/tPTeKQCc8K — New York Habitat (@NewYorkHabitat) November 17, 2020