Elstartolt a Szeretetdoboz és Kívánságlista adománygyűjtő akció

A Szeretetdobozokba alapvetően olyan élelmiszereket várnak, amelyek hosszú szavatossággal bírnak, és nem törékeny üvegben vannak. Amiket egy–egy spájzban a családok jó időre el tudnak tárolni. Itt lehet gondolni az olajra, a tésztára, a lisztre és a cukorra, a rizsre, valamint bármilyen fűszerre, továbbá olyan alapokra, amikből valamilyen szószokat lehet készíteni, illetve egy tál ételekre, konzervekre – sorolta Simon Annamária, arra is felhívva a figyelmet, hogy a valamilyen allergiával, ételintoleranciával rendelkezőkre is ildomos gondolni, miattuk glutén- és laktózmentes termékeket, édesítőszereket is várnak az adománycsomagokba.

Emellett a szeretetszolgálat Kívánságlista elnevezésű programja keretében idén

2020 rászoruló gyerek karácsonyi kívánságait, legfőbb vágyait teljesíthetik az adományozók.

Segíteni háromféleképpen lehet: egyrészt az online felületen kiválasztott ajándék megvásárlásával, melyet postai úton, futárszolgálattal vagy személyesen lehet eljuttatni a szervezethez. Ha valakinek nincs módja megvenni a kiválasztott gyermek ajándékát, annak árát is felajánlhatja, ebben az esetben a Szeretetszolgálat vásárolja meg a vágyott meglepetést. Valamint lehetőség van arra is, hogy használt, de jó állapotú termék formájában teljesüljön a kívánság.

Folyamatosan él a 1358-as adományvonal is, ennek tárcsázása, vagy egy–egy SMS küldése 500 forint támogatást jelent a szeretetszolgálat alapműködésére, illetve minden egyes programjára.

A tartós élelmiszergyűjtés és a kívánságlista program is november 2. és 30. között zajlik. További információ a jobbadni.hu oldalon olvasható.

Nyitókép: Magyar Református Szeretetszolgálat