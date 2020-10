Áll a bál Kirgizisztánban, megsemmisítették a parlamenti választások eredményeit

A választási testület sajtószolgálata közölte a TASZSZ orosz hírügynökséggel, hogy "a szavazáson és a választás előtti időszakban történt számos szabálysértés miatt a központi választási bizottság tagjainak keddi ülésén döntés született a választás semmissé nyilvánításáról".

A választási eredmények megsemmisítése nyomán kedd délután rendkívüli ülést tart a kirgiz parlament - közölte a TASZSZ hírügynökséggel a törvényhozás sajtószolgálata. A rendkívüli ülést nem a parlamentben tartják meg, mert azt a tüntetők megrongálták.

Időközben folytatódnak ugyanis a megmozdulások, amelyek még hétfő reggel kezdődtek Biskek főterén és több kirgiz nagyvárosban a parlamentbe bekerülési küszöböt a hétvégi választáson átlépni nem tudó, legalább tíz párt és híveik részvételével. Állításuk szerint a hatóságok a választási kampány során hatalmukkal visszaéltek, és szavazatokat vásároltak. Tizenkét párt vezetője ezért levélben szólította fel a kirgiz központi választási bizottságot a voksolás érvénytelenítésére és új választás kiírására.

Keddre tüntetők foglalták el a kirgiz kormány székházát Biskekben - jelentette kedd reggel a RIA Novosztyi orosz hírügynökség egy kormányilletékesre hivatkozva. A tüntetők nem engedik be az épületbe a kormány tagjait és alkalmazottait. A tüntetők keddre virradóra elfoglalták a parlamentet, ahol az elnöki hivatal is található, valamint az államügyészség épületét is. A hírügynökségek helyszíni tudósításaiból ugyanakkor nehéz világos képet alkotni arról, hogy jelen pillanatban egyes kormányintézmények kinek az ellenőrzése alatt állnak.

A tüntetők keddre kiszabadították a korrupció miatt 11 évi börtönbüntetésre ítélt volt elnököt, Almazbek Atambajevet, Szapar Iszakov volt miniszterelnököt és több más politikust.

Temir Szarijev volt miniszterelnök bejelentette kedd reggel, hogy politikusok egy csoportja létrehozta a Kirgiz Koordinációs Tanácsot, amely arra hivatott, hogy helyreállítsa a rendet az országban. Szarijev követelte a hivatalban lévő kormány lemondását. Szerinte "népbizalmi" kabinetet kell alakítani, amely mihamarabb újabb választást rendez, és az új kormány megalakításáig a parlamenttel együtt dönt majd Szooronbaj Dzsejenbekov államfő sorsáról.

Nyitókép: A kirgiz parlamentbe be nem jutott ellenzéki pártok támogatói tiltakoznak a parlamenti választások eredménye ellen Biskek kormányzati negyedében 2020. október 5-én. A hivatalos eredmények szerint főleg a Szooronbaj Dzsejenbekov kirgiz elnökhöz közel álló pártok kerültek be a törvényhozásba. A tüntetők a szerintük elcsalt október 4-i voksolás érvénytelenítését, a választások megismétlését követelik. (MTI/AP/Vlagyimir Voronyin)