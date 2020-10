Újabb hírek a kórházba került Donald Trump állapotáról és kezeléséről

Az elnök az enyhe lefolyású Covid-19 elleni kezelésre alkalmazott Remdesivirt kapja, ezt hajnali közleményében az orvosa is megerősítette, aki azt is közölte, hogy Trumpnak nincs szüksége oxigénre. "Örömmel tudatom, hogy az elnök jól van" - fogalmazott Sean Conley.

Az orvos korábbi közleményében - amelyet azelőtt adott ki, hogy Trumpot kórházba vitték - azt közölte, hogy poliklonálisantitest-készítményt (a Regeneron ígéretes gyógyszeréről itt írtunk) adagoltak Trumpnak, aki az infúziós kezelés után is jól volt, valamint cinket, D-vitamint, aszpirint és még két másik szert kapott.

Trump a kórházba indulás előtt a Twitteren rövid videót tett közzé, amelyben bejelentette, hogy kórházba megy, éjjel pedig azt írta a mikroblogban: "minden jól megy, azt hiszem". Melania Trump A first ladynek nem javasolták, hogy elővigyázatosságból kórházba menjen. Ő szintén láztalan, enyhén köhög és fejfájása van.

Péntek este bejelentették, hogy azonosították a koronavírus-fertőzést Kellyanne Conwaynél, az elnök volt főtanácsadójánál és Thom Tillis észak-karolinai republikánus szenátornál. Mindketten jelen voltak a Fehér Ház Rózsakertjében, amikor Trump bejelentette Amy Coney Barrett alkotmánybírói jelölését.

A Politico című lap értesülései szerint az amerikai nemzetbiztonsági apparátus szorosan figyelemmel kíséri, hogy egyes külföldi országok - amelyeket az Egyesült Államok az ellenfeleinek vagy ellenségeinek tart - nem próbálják-e meg valamilyen módon kihasználni az elnök koronavírus-fertőzését. A lap idézte Dave Butlert, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának szóvivőjét, aki kijelentette: "az amerikai hadsereg készenlétben áll megvédeni országunkat és állampolgárait. Nincs változás haderőnk készültségi fokozatában".

Marco Rubio, floridai republikánus szenátor, a szenátus hírszerzési bizottságának vezetője a Twitteren azt írta: "súlyos hibát követ el bármely ellenfelünk, aki az elnök pozitív vírustesztje miatt lehetőséget lát az Egyesült Államok tesztelésére is". "Ez most nem a keménykedés ideje" Joe Biden, a demokraták jelöltje közölte, átmeneti időre felfüggeszti az amerikai elnökválasztási republikánus riválisáról szóló negatív reklámokat. Biden és felesége péntek délelőtt a Twitteren kívánt gyors felépülést az elnöknek és a first ladynek, Melania Trumpnak, és egyebek mellett azt írták, hogy imádkoznak az elnöki pár egészségéért és biztonságáért. Majd délután - miután a saját vírustesztje negatív lett - Biden Michiganbe indult kampányolni. Itt, kérdésre válaszolva, mindenkit arra szólított fel, hogy hordjon szájmaszkot. "Most nem arról van szó, hogy keménykedjünk, hanem hogy mindenki megtegye a magáét" - fogalmazott.

Fertőzések az elnök környezetében

Közben elemzők számba vették, hogy az elnök környezetében korábban kik fertőződtek meg. A Politico című lap összeállítást is készített erről. Eszerint Robert O'Brien nemzetbiztonsági tanácsadó a nyáron fertőződött meg, szintén enyhe tünetei voltak, és augusztus elején már vissza is térhetett a munkába. Katie Miller, Mike Pence alelnök tanácsadója és Trump egyik főtanácsadójának, Stephen Millernek a felesége még májusban fertőződött meg. Átesett a vírusfertőzésen Kimberly Guilfoyle, az elnökválasztási Trump-kampány egyik munkatársa, az elnök legidősebb fiának élettársa, Tom Phillipson, a Fehér Ház gazdasági tanácsadó testületének elnöke, aki a felépülése után vissza is vonult, és találtak fertőzöttet az amerikai haditengerészetnek az elnöki helikopteren szolgálatot teljesítő tagjai között, valamint a Fehér Ház kávézójában is.

Még a nyáron átesett a koronavírus-fertőzésen Amy Coney Barrett, az új alkotmánybíró-jelölt is.

Pénteken Ronna McDaniel, a Republikánus Országos Bizottság vezetője - aki gyakorlatilag a republikánus pártelnök - jelentette be, hogy pozitív lett a vírustesztje.

Nyitókép: MTI/EPA/Abaca/Pool/Yuri Gripas