Donald Trump és felesége is koronavírusos

Mostanra meglett a teszt eredménye is, és kiderült, mindketten elkapták a vírust. Az elnök erről egy Twitter-bejegyzésben is beszámolt, azt írva, hogy együtt túl lesznek ezen.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Felesége annyit tett hozzá szintén a Twitteren, hogy a pozitív teszt ellenére egyelőre jól vannak és a soron következő teendőit elhalasztja.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.