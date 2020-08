Újabb feszültségkeltő eset, Irán lecsapott egy tartályhajóra

A Centcom által közzé tett videofelvételeken az iráni különleges egységek helikopterről, kötélen ereszkednek a hajó fedélzetére, amely legutóbb az Egyesült Arab Emírségek keleti partjainál lévő Hór Fakkán vizeinél bukkant fel.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian "Sea King" helicopter, overtook and boarded a ship called the 'Wila.' pic.twitter.com/455UQ5jwHT — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 12, 2020