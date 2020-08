Káosz Bejrútban, kormányellenes tüntetések, összecsapások a robbanás után

A bejrúti robbanás miatt felindult tüntetők csaptak össze biztonsági erőkkel csütörtökön a libanoni fővárosban. A robbanás által romokban heverő egyik utcán a parlament épületének közelében a rendvédelmi szervek könnygázzal oszlatták a tiltakozókat, akik kövekkel dobálták meg a rendőröket és üzleteket rongáltak meg.

Az oszlatás során többen megsérültek.

Az utcákra vonult emberek a bejrúti kikötői negyedet romba döntő keddi robbanásban a kormány alkalmatlanságának bizonyítékát látják. Ez a vélemény - hírügynökségek szerint - széles körben elterjedt a libanoni lakosság körében. Már a robbanást megelőzően is számos megmozdulás volt a libanoni vezetés ellen, amelyet sokan a helyi lakosok közül korruptnak tartanak.

Libanon évtizedek óta nem látott gazdasági válsággal küszködik, amelyet a koronavírus-járvány az utóbbi hónapokban kiélezett. A bejrúti kikötőben kedd este történt robbanás következtében legalább 137 ember életét vesztette, hozzávetőleg ötezren megsebesültek, 200-250 ezer közé tehető azoknak a száma, akik elveszítették otthonukat. Bejrútot katasztrófa sújtotta várossá nyilvánították, és gyásznapot hirdettek. A hatóságok szerint egy korábban elkobzott hajó vegyianyag-rakománya robbant fel.

A történtek okait még nem sikerült tisztázni. A katonai ügyészség szerint 16 embert vettek őrizetbe a robbanással kapcsolatban.

Közben a mnemzetközi segítség újabb elemeként bejelentették, hogy az amerikai hadsereg élelmiszert, gyógyszert, palackozott vizet szállít a robbanás sújtotta Bejrútba.

A segélyszállítmányokat a libanoni hadsereg kapja meg, és a bejrúti amerikai nagykövetséggel és a USAID amerikai fejlesztési és segélyszervezettel együttműködve gondoskodik a szétosztásáról is.

Három, C-17-es típusú katonai szállító repülőgép indul Bejrútba, fedélzetükön gyógyszerrel, élelmiszerrel, palackozott vízzel. Az első gép már fel is szállt Katarból, ahol amerikai katonai támaszpont van. A másik két gép egy napon belül útnak indul.

Azt is bejelentették, hogy az amerikai kormányzat kész további segítséget nyújtani Libanonnak "e szörnyűséges tragédia idején". A tábornok kiemelte az amerikai és a libanoni hadsereg közötti partnerkapcsolat fontosságát is. Amerikai sajtójelentések szerint Washington azt tervezi, hogy legalább 15 millió dolláros segítséget nyújt Bejrútnak. A konkrétumokat várhatóan pénteken jelenti be a kormányzat.

Nagy erőkkel folyik a kutatás a túlélők után

Még mindig mintegy száz embert tartanak nyilván eltűntként, ötezernél is több sérültje van minden idők egyik legpusztítótt, nem nukleáris eredetű robbanásának, amelyben több mint 130-an vesztették életüket.

A bejrúti robbanásról és annak következményeiről az Infostart összes cikkét elolvashatja ITT.

Nyitókép: MTI/EPA/Nábil Munzer