Lakóházra zuhant egy kisrepülőgép Németországban

A baleset a nyugat-németországi Wesel városban történt. A gép egy ötlakásos épület tetejére esett, amelynek legfelső lakása kigyulladt és teljesen kiégett. A lakásban egy asszony élt kétéves gyermekével. A gyermeket könnyebb sérülésekkel kimentették.

A rendőrség feltevése szerint a nő és a repülőgép két utasa meghalt, de ezt hivatalosan még nem erősítették meg.

#Wesel: Authorities in the German state of North Rhine-Westphalia say three people have died and two others have been injured after a small plane crashed into an apartment building in Wesel. The cause of the crash remains under investigation. - SZ/FAZ

pic.twitter.com/qo1xxy11qx — I.E.N. (@BreakingIEN) July 25, 2020