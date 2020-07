Lángba borult a nantes-i székesegyház egy része - videó

Tűz ütött ki a nyugat-franciaországi Nantes székesegyházának belsejében szombaton - közölték helyi tűzoltók.

A helyszínre hatvan tűzoltót vezényeltek. A legfrissebb hírek szerint sikerült lokalizálni a tüzet.

A polgármesteri hivatal egy tisztviselője, aki neve elhallgatását kérte, elmondta, hogy a Szent Péter és Szent Pál-székesegyházban reggel csaptak fel a lángok, 7.44-kor érkezett a riasztás, háromnegyed óra alatt sikerült füstté szelídíteni a tüzet. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta, de a francia sajtó nem zárja ki a szándékos gyújtogatást.

A francia állami televízió felvételén az volt látható, hogy füst gomolyog a XV. századi gótikus épület homlokzatán, a két torony között, a rózsaablakon át.

A székesegyházban 1972-ben komoly tűz volt. Tizenhárom évi restaurálás után 1985-ben adták át a felújított épületet.

A Péter és Pál apostolról elnevezett székesegyház építése 1434-ben kezdődött, de végül csak 1891-ben szentelték fel.

2015-ben a nantes-i Szent Donát-bazilika gyulladt ki.

A tüzet feltehetően a tetőn dolgozó munkások okozták. Órákba telt, amíg sikerült megfékezni a lángokat.

A mostani eset felidézi azt is, hogy tavaly a párizsi Notre Dame-székesegyháznak - a francia főváros egyik jelképének - tetőzetét rombolta le tűz, és leomlott az épület huszártornya is. A történtek azzal fenyegettek, hogy az egész épület is romba dől.

Nyitókép: Ruptly/YouTube