Európában újból erőre kapott a járvány, Amerikában stabilizálódik a járványgörbe

A környező országokban tovább emelkedett a fertőzöttek száma.

Romániában pénteken is megdőlt 24 óra alatt diagnosztizált fertőzöttek rekordja: az utóbbi napon 799 új esetet vettek nyilvántartásba. Az ismert aktív esetek száma meghaladta 11 500-at. A járvány kezdete óta több mint 35 800 fertőzöttet regisztráltak Romániában.

Nem lassul a fertőzés terjedése Horvátországban és Szlovéniában. Horvátországban csütörtökön 96-tal nőtt és elérte a 4113-at az új fertőzöttek száma. Szerdán ez a szám 86 volt. Nem történt újabb haláleset, így a járvány halálos áldozatainak száma 120 maradt. Szlovéniában az elmúlt 24 órában 19-cel 1916-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Ez megegyezik az előző két nap adatával. Új halálesetet nem regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma így 111 maradt.

Ukrajnában egymást követően harmadik napja regisztráltak ismét nyolcszáznál is több új beteget, péntekre az azonosított fertőzöttek száma már meghaladta az 57 ezret, a halálos áldozatok száma 1456.

Szlovákiában 14 új fertőzöttet találtak a legutóbbi adatok szerint, az eddigi összes számuk 1965. A gyógyultaké 1523, és ismét nem történt haláleset, az országban 28 halálos áldozata van a járványnak.

Ausztriában hétfőtől ismét szájmaszkot kell viselniük az ügyfeleknek a salzburgi hivatalokban - adta hírül pénteken Michael Haybäck, a salzburgi közigazgatási hivatal vezetője, miután Ausztriában közel másfélszeresére ugrott a koronavírussal újonnan fertőzöttek napi száma.

Rudolf Anschober egészségügyi miniszter pénteken bejelentette: az elmúlt 24 órában 169 új fertőzöttet regisztráltak, 48 százalékkal többet, mint a megelőző napon. A legtöbben Felső-Ausztriában (60), Bécsben (57), valamint Alsó-Ausztriában (38) vannak.

Jelenleg összesen 1393 aktív esetet tartanak nyilván, a legtöbb beteg, illetve fertőzött

Felső-Ausztriában (546),

Bécsben (454) és

Alsó-Ausztriában (164) található.

Ausztriában eddig 19 439 ember koronavírustesztje lett pozitív, közülük 711-en meghaltak, 17 335-en meggyógyultak.

Szerbiában egy nap alatt 19 334-ről 19 717-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Csütörtökön 13 újabb halálos áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 442-re nőtt. Európai országok Nagy-Britanniában folyamatosan és jelentős ütemben enyhül a járvány, és remélhető, hogy legkésőbb karácsonyra komoly mértékben normalizálódik az élet - mondta pénteken Boris Johnson brit miniszterelnök. Szombattól az önkormányzatoknak joguk lesz helyi intézkedéseket hozni. Olaszországban 233 új fertőzöttet regisztráltak és 11-en haltak meg az elmúlt 24 órában, így a halálos áldozatok száma 35 028-ra, a fertőzötteké 243 967-re emelkedett. Belgiumban a héten újra átlagosan száz fölé emelkedett az újonnan fertőzöttek száma, naponta átlagban 114 új fertőzöttet azonosítottak, 32 százalékkal többet, mint a múlt héten. Már minden korcsoportban találhatók újonnan fertőzöttek.

Romlott a járványhelyzet Csehországban is, az elmúlt napon több mint 130 új fertőzöttet regisztráltak az országban, ami az utóbbi időszak legmagasabb napi esetszáma. Csehországban jelenleg összesen nyolc helyi fertőzésgócot tartanak nyilván. Az egészségügyi tárca és a tisztiorvosok szerint az általános járványhelyzet továbbra is jó, és ellenőrzés alatt van. A montenegrói főváros, Podgorica vesztegzár alá helyezését fontolgatja az ottani válságstáb a fertőzöttek számának folyamatos növekedése miatt.

Világkörkép

A SARS-CoV-2 nevű vírus péntek estig 13 859 486 embert fertőzött meg világszerte, a halálos áldozatok száma 591 157, a gyógyultaké pedig 7 749 245 volt a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.

A WHO adatai szerint a halálesetek közül 297 ezer Amerikában, 205 ezer pedig Európában történt.

Továbbra is az Egyesült Államok - ahol csütörtökön több mint 77 ezer új fertőzöttet regisztráltak - és Brazília a leginkább érintett ország a fertőzöttek számát tekintve, őket követi India, ahol a fertőzöttek száma meghaladta az 1 milliót, majd Oroszország 750 ezer fertőzöttel.

Az Egyesült Államokban csütörtökön legkevesebb 969 beteg halt bele a vírus okozta Covid-19 betegségbe és szövődményeibe, és ezzel a járvány halálos áldozatainak száma több mint 138 ezerre emelkedett. A legtöbb új fertőzöttet változatlanul Kaliforniában, Arizonában, Texasban és Floridában diagnosztizálták.

Indiában a fertőzöttek száma 34 956-tal, a halálos áldozatok száma pedig 687-tel nőtt egy nap alatt, ami rekord. A világ második legnépesebb, 1,3 milliárd lakosú országában jelenleg 1 003 832 fertőzöttet és 25 602 halálesetet tartanak nyilván.

A koronavírus-járvány hatására összeomló kirgiz egészségügyi rendszerről számolt be pénteken a BBC orosz nyelvű hírportálja. A kór megfékezése érdekében létrehozott mobilegységek nem jutnak el mindenkihez, akinél megjelennek a kór tünetei. A kórházak túltelítettek, nincs elég kórházi ágy, az egészségügyi dolgozók rossz körülmények között dolgoznak, nincs elegendő védőruha, de lélegeztetőgép sem. Az egészségügyi dolgozók helyzete a világban Világszerte több mint 1,3 millió orvos és ápoló fertőződött meg az új típusú koronavírussal, az egészségügyi dolgozók nagyjából az egytizedét teszik ki az összes fertőzöttnek - közölte Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója Genfben. Az orvosok és az ápolószemélyzet nemcsak az életüket kockáztatják, de sokszorosan szenvednek testi és szellemi kimerültségtől is a járvány miatt több hónapon át tartó megfeszített munka következtében - hangsúlyozta. "Mindannyian nagyon sokkal tartozunk az egészségügyi ágazat dolgozónak" - húzta alá a WHO főigazgatója. Mint mondta, több figyelmet kell fordítani arra, hogy kivizsgálják az egészségügyi dolgozók körében a vírusok terjedésének kockázatait.

