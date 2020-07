Szintet lép a fegyverkezési verseny

Hiperszonikus fegyverek hordozására alkalmas vadászgépeket rendelt meg az amerikai védelmi minisztérium: a nyolc új gép várhatóan 1,2 milliárd dollárba kerül a vállalat tájékoztatása szerint. A hamarosan elkészülő repülők a korábbi modellekénél több fegyver hordozására képesek amellett, hogy alkalmasak lesznek a mintegy hét méter hosszú és 3,2 tonnányi súlyú hiperszonikus fegyver indítására is.

Egy, az amerikai légierő honlapjára kitett közlemény szerint az első nyolc, ilyen típusú vadászgép a floridai Eglin légitámaszponton állomásozik majd, ahol kísérletekben vesznek részt. A tervek szerint az első két gépet 2021 második felében gyártják le, többi hatot 2023-ban. Ezek a gépek fogják majd leváltani a korábbi, F-15C/D típusokat az amerikai légierőnél. A hiperszonikus fegyverrendszerek Az USA légiereje pár éve kötelezte el magát a hiperszonikus - azaz a hangsebességnél legalább 5-ször gyorsabb - fegyverek fejlesztése mellett. 2018-ban pedig megbízták a Lockheed Martint bombázókról és repülőkről indítható hiperszonikus rakéták kifejlesztésére és gyártására. Most pedig a jelek szerint A technológia megfelelő használatával percek alatt csapás mérhető a világ bármely pontjára, anélkül, hogy a védekezésre érdemben fel lehetne készülni - írta az új Oroszország, Kína és az USA között kibontakozó fegyverkezési versenyről az Index A megoldás többek között azért népszerű, mert nem feltétlen kell nukleáris robbanófejjel felszerelni a hipergyors csapásmérő eszközt a kívánt cél eléréséhez. Bár a 2019 végén hadrendbe állított orosz Avangard hiperszonikus rakétarendszert - amely lényegében jelenleg még SS-19-es interkontinentális rakétáról indított hipergyors, és manőverezésre is képes rakétafejet jelent, amely az orosz hadsereg állítása szerint akár a hangsebesség 27-szeresével is képes célba érni - akár 2 megatonnás nukleáris töltettel is fel lehet szerelni - legalábbis erről írt tavaly év végén a haborumuveszete.hu

A Boeing közleménye kitér arra is, hogy megállapodás született arról is, hogy egy határidő nélküli, 23 milliárd dollár értékű szerződés keretében meg nem határozott mennyiségben fognak repülőgépeket leszállítani az említett típusból. A tervek 144 vadászgép legyártását helyezik kilátásba az MTI szerint.

A National Interest című, konzervatív amerikai külpolitikai folyóirat azt írta, hogy az új típusú vadászgép a többi korszerűbb géptől, beleértve az F-35-t is, abban különbözik, hogy sebessége meghaladhatja a háromszoros hangsebességet, a 3 Mach-ot. Ez lehetővé teszi azt, hogy kezdeti gyorsulást teremtsen a hiperszonikus fegyver indításához.

Az egyik legkorszerűbb vadászgép, az F-35 azért nem alkalmas hiperszonikus fegyver hordozására, mert egyrészt sebessége kétszer kisebb a létrehozandó típusnál, másrészt pedig az említett méretű fegyver nem férne el fegyverhordozón.

Nyitókép: Boeing.com