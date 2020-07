Összeütközött két repülőgép, többen meghaltak

Szemtanúk szerint a légi járművek balesete Powderhorn Bay közelében történt. A Kootenai megye seriffhivatalának értesülése szerint a gépen a pilótákon kívül hatan utazhattak, de az adatot egyelőre nem még ellenőrizték.

A gépekből már kiemeltek két holttestet, de még nem azonosították őket.

A helyszínre számos szolgálat mentőalakulata vonult ki. A seriff hivatalának tájékoztatása szerint nincs túlélője az esetnek.

#BREAKING: Two people are dead after two planes crashed into each other mid-air over Lake Coeur d’Alene. A witness told me she saw the wreckage and her friend held two bodies near the debris until the Coast Guard got to them. @kxly4news pic.twitter.com/Xt7WhqRkOF — Kaitlin Knapp (@Kaitlin_Knapp1) July 6, 2020