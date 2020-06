Videón a ruttkai késelő megfékezése – csak erős idegzetűeknek

A Markíza megszerezte a térfigyelő kamerák felvételeit, amelyek rögzítették, amint a rendőrök lelövik a ruttkai iskolai késes támadás elkövetőjét – írta a parameter.sk, amely szintén közzétette a videót. A megrázó felvételeken jól látszik, hogy pár pillanattal a támadó és a megfékezésén dolgozó rendőrök feltűnése előtt még kisgyermekes anyukák sétáltak a békés utcán.

A videón azt is látni, hogy a rendőr a támadó lábára céloz, ő viszont a kollégája felé vette az irányt, ezért újabb lövést adott le, és ezzel tudták csak megállítani a 22 éves túróczszentmártoni Ivan Č-t. Mindkét rendőr a földre esett, csak később derült ki, hogy sérüléseiket a földről visszapattanó golyók okozták. Hamarosan megérkezett az erősítés is.

Amint azt az Infostart is megírta, iskola korábbi diákja, Ivan Č. 2020. június 12-én csütörtökön délelőtt egy késsel érkezett az intézménybe, az egyik üveges ajtót betörve jutott be, majd az igazgatóhelyettessel és a portással találta szembe magát. A 62 éves Jaroslav Budz igazgatóhelyettes, matematika-kémia tanár nem élte túl a támadást. Szúrt sebeket és vágási sérüléseket szenvedett az iskola gondnoka is.

Ezután Ivan Č. a legközelebbi osztály felé vette az irányt, ahol az órát tartó igazgatónőt és két negyedikes, azaz kilencéves diákot is megsebesített. Az egyik gyermeknek vágási, a másiknak és a pedagógusnak mellkasi és hasi szúrás okozta sérülései vannak. Ezt követően megpróbált elmenekülni, a sérült gondnok eredt utána. A sérülteket kórházban ápolják.

A kiérkező rendőrök megpróbálták feltartóztatni a késsel védekező támadót, de végül kénytelenek voltak lőfegyvert használni. Az egyikük lelőtte őt, de a célt tévesztett töltények a földről visszapattanva őket is megsebesítették.

Branislav Zacharides, a település polgármestere elárulta, hogy Ivan Č. korábban nem volt problémás diák, és az igazgatónő sem tudott olyasmiről, amiért esetleg bosszút állhatott volna.

Igor Matovič miniszterelnök is megemlékezett a tragédiáról, egyúttal jelezte, hogy javasolni fogja az elhunyt igazgatóhelyettes posztumusz kitüntetését Zuzana Čaputova köztársasági elnöknek.

