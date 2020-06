Lezuhant egy amerikai vadászgép a brit partoknál

Az amerikai légierő egyik vadászgépe lezuhant az Északi-tenger felett – közölte az amerikai légierő. Az eset Flamborough Head magasságában történt. Az F15C Eagle típusú gép az angliai RAF Lakenheath bázisról szállt fel, gyakorlórepülést hajtott végre, a fedélzeten egy pilóta volt. Magyar idő szerint 10:40 körül zuhant le – írta a BBC. A környéken közlekedő hajók is a régióba érkeztek, segíteni a keresést.

A baleset oka egyelőre ismeretlen. A repülőgép-követő oldalakon is látszik, hogy nagy erőkkel keresik a gépet és a pilótát. A RAF Lakenheath az amerikai légierő legnagyobb támaszpontja Európában.

U.S. Air Force F-15C Eagle From RAF Lakenheath Has Crashed Into The North Sea. Pilot Status Unknown: https://t.co/Li08UsVCKo pic.twitter.com/iEgGFObVMP