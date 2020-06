Elfoglalták Seattle belvárosát

A hetek óta tartó tüntetések után fegyveresek emeltek barikádokat a rendőrség épülete köré, és arra kényszerítették a rendőrséget, hogy kiürítsék a rendőrőrsöt és elhagyják az épületet. Csupán néhány rendőrtiszt maradt az épületben.

"Capitol Hill Autonóm Övezet (CHAZ)" írták ki a tüntetők az általuk körülvett területre. A rendőrség épületére sprayjel ráírták: "A nép tulajdona". Több helyen táblákat tettek ki "zsarumentes övezet" és "innen már nem az USA területe" feliratokkal.

Love how the first instinct in #Antifastan (#CHAZ) was to BUILD A WALL and PATROL IT WITH GUNS. Just further proof that security is essential. Have fun kids with your little rebellion. Try not to kill anybody in the process. pic.twitter.com/P9qahWfXiU