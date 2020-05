Kitárja kapuit Horvátország után Szlovénia is

Szlovénia keddtől fokozatosan újranyitja határait: beléphetnek azok a külföldi állampolgárok, aki üzleti vagy más gazdasági érdekeltség miatt utaznak az országba, beleértve azokat a turistákat is, akik idegenforgalmi célokból látogatnak oda, feltéve, ha szállásfoglalásról szóló igazolást tudnak felmutatni a határon - derült ki a válságkabinet keddi sajtótájékoztatóján.

A rendelet szerint, amelyet a kormány hétfőn késő este fogadott el és kedden lépett érvénybe, azok a schengeni övezethez tartozó országok és az Európai Unió állampolgárai léphetik át korlátozások nélkül a szlovén határt - azaz nem kell 14 napra karanténba vonulniuk -, akik üzleti vagy más gazdasági érdekeltség miatt utaznak az országba, vagy Szlovéniában rendelkeznek ingatlannal.

A korlátozások feloldása nem csak a közúti, hanem a légi- és vízi közlekedésre is vonatkozik.

Az enyhítések vonatkoznak továbbá a határ menti ingázókra, a nemzetközi fuvarozókra és a mezőgazdasági vállalkozókra is, akik a szlovén határ mindkét oldalán rendelkeznek ingatlannal vagy művelnek földeket.

A karantén alól kivonhatják magukat továbbá azok az uniós állampolgárok, akik oktatási vagy egészségügyi célokból érkeznek az országba, mint a hallgatók, a tanárok és a kutatók, valamint az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevők. Azoknak sem kell karanténba vonulniuk, aki egy napra, temetésre vagy családlátogatásra érkeznek az országba.

Szlovéniába eddig ilyen feltételek mellett csak a horvát állampolgárok utazhattak, miután a két ország erről korábban megállapodást kötött. A nem uniós állampolgároknak, ha nincs bejelentett lakcímük Szlovéniában, továbbra is karanténba kell vonulniuk Szlovéniában. Ez alól mentességet kapnak azok a diplomaták, fuvarozók, rokonaik temetésére vagy üzleti útra érkező- és átutazóban lévő személyek, akik még aznap elhagyják az országot.

Ljubljana a járvány enyhülésével - szigorú óvintézkedések mellett - fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, és újraindította a gazdaságot, majd május közepén, elsőként az Európai Unióban, hivatalosan is bejelentette a koronavírus-járvány végét.

A legfrissebb adatok szerint az elmúlt egy napban nem nőtt, 1469 maradt az ismert koronavírus-fertőzöttek száma és egy ember halt meg a Covid-19 betegség következtében, a járvány szlovéniai halálos áldozatainak száma ezzel 108-ra emelkedett.

Az elmúlt egy hétben a napi új fertőzöttek és a halálesetek száma egy és nulla között váltakozott.

Bár a szomszédos Horvátország nem hirdette ki hivatalosan a járvány végét, két hete fokozatosan újranyitotta határait, s a hétvégén a turistaszezon is elindult a horvát tengerparton. Szlovéniához hasonlóan a járvány itt is alábbhagyott. A legfrissebb információk szerint az elmúlt egy napban nem nőtt, 2244 maradt az ismert koronavírus-fertőzöttek száma, s Horvátországban is csak egy ember halt meg a Covid-19 betegség következtében, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 101-re nőtt.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba