Tömeghalál egy New Jersey-i idősotthonban

Névtelen bejelentést kapott a rendőrség Andoverben, egy New Yersey állambeli kisvárosban arról, hogy a helyi idősotthon mellett egy fészerben valaki holtettestet tárol - írta a New York Times cikke nyomán a 24.hu. A bejelentésben említett testet ugyan már nem találták meg a hatóságok, ám rábukkantak 17 másik, egymásra halmazott halottra az otthon kis, legfeljebb 4 elhunytra méretezett halottaskamrájában.

A rendőrség szerint a 17 halott csak egy része volt annak a 68 közelmúltbeli halálesetnek, amelyek az egyébként 700 ágyas Andover Subacute and Rehabilitation Center nevű intézményhez kötődnek. A halottak közt két nővér is volt, és 26 elhunyt tesztje pozitív lett a koronavírusra. A többieknél a halál oka egyelőre ismeretlen.

Az otthonban maradó emberek közül 76-nak lett pozitív a tesztje, és 41 ott dolgozó szintén beteg lett. Az otthon tulajdonosa Chaim Scheinbaum elérhetetlen, az alkalmazottaknak pedig megtiltották a nyilatkozatokat. A hatóságok szerint mostanra az otthon a koronavírusos betegeket külön szárnyakban, vagy emeleteken próbálja elkülöníteni.

A New York környéki idősotthonokban futótűzként terjed a fertőzés, és már eddig is több ezer benntlakó idős ember halálát okozta a jellemzően munkaerő és védőeszköz hiánnyal küzdő létesítményekben. A lap szerint a legtöbb, New Yersey állambeli idősotthonból legkevesebb egy koronavírus fertőzést jelentettek már, szerdára pedig összesen 6815 megbetegedést regisztráltak az állam hosszú távú ellátást nyújtó létesítesítményeiben. Az államban elhunyt 351 fertőzöttből 45 embert idősotthonban ért a vég. Az állam egészségügyi vezetése a napokban küldött több szállítmány védőfelszerelést a helyi idősotthonokba, az egyik demokrata képviselő pedig a Nemzeti Gárdától kért orvosokat a járvány megfékezése érdekében.

