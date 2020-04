Több országnak is ad maszkokat Magyarország

Magyarország százezer maszkkal és ötezer védőruházattal járult hozzá a világjárvánnyal szembeni észak-macedón védekezéshez.

A tárcavezető kiemelte,

Budapest azért tud segíteni más országoknak, mert vásárolt egy maszkok gyártására alkalmas gyártósort Kínától, és hamarosan elkezdődik az egészségügyi maszkok sorozatgyártása.

Hozzátette, folyamatosan járnak a repülőgépek a kínai nagyvárosok és Budapest között, és viszik Magyarországra az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközöket.

"Mi magyarok felelős szomszédságpolitikát folytatunk, ennek keretében Szlovéniának, Horvátországnak, Szerbiának és most Észak-Macedóniának nyújtunk ilyen jellegű segítséget" - hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter.

Kiemelte: "ha ezek az országok legyengülnek a szó szoros és átvitt értelmében is, akkor a védekezési kapacitásuk is gyengébb lesz, és ha jön egy nagy, illegális migrációs nyomás, aminek sajnos megvan az esélye, akkor ez az ország nem tud annak ellenállni, nem tudja megállítani a migrációs nyomást, és nekünk, magyaroknak az az érdekünk, hogy minél délebbre legyen a migrációs nyomással szembeni hatékony védekezésnek a vonala".

Baráti gesztus



Jadranka Joksimović szerb európai integrációügyi miniszter bejelentette, hogy a felszerelések megérkeztek, és minden értelemben nagyon sokat jelentenek. Köszönetet mondott Szijjártó Péternek a szolidaritás és barátság gesztusáért.



Horvátországban az adományokat a zágrábi magyar nagykövetség egyik alkalmazottja, Riczkó Botond Márk külgazdasági attasé adta át. A magyar kormány 200 ezer maszkot küldött Szerbiának, míg 100 ezret Horvátországnak – írta az azonnali.hu. Jadranka Joksimović szerb európai integrációügyi miniszter bejelentette, hogy a felszerelések megérkeztek, és minden értelemben nagyon sokat jelentenek. Köszönetet mondott Szijjártó Péternek a szolidaritás és barátság gesztusáért.

Szijjártó Péter emellett gratulált Észak-Macedóniának ahhoz, hogy a múlt héten a NATO teljes jogú tagjává vált. "Sokat küzdöttünk ezért, sokat dolgoztunk ezért, jól együttműködtünk ezért" - hangsúlyozta. Gratulált ahhoz is, hogy Szkopje elkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. "Mi ezt egy nagy észak-macedón és egy nagy magyar sikernek is tartjuk, hiszen magyar az Európai Unió bővítési biztosa, és ami sok éven keresztül nem sikerült, az most végre sikerült (.), szerintünk már jóval korábban kellett volna".

Nyitókép: Forrás: Pixabay.com