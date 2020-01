Drámai fordulat az időjárásban, rég örültek így az ausztrálok

Az eső pillanatok jelentik a legnagyobb segítséget a tűzoltóknak: az eső egyfelől lehűti a levegőt, másfelől oltja a tüzeket. A keleti partvidéken - a korábbi 200-230 tűzgócból - már csak 30 helyen ég a növényzet.

Severe thunderstorms have hit some wildfire-stricken regions of Australia.



But so far, there hasn't been enough rain to put out the fires, and lightning from the storms has also sparked new blazes. https://t.co/H5myAhsv8G