Éles lőszerrel lőhettek az iráni főváros tüntetőire

Az iráni rendőrség és a biztonsági erők könnygáz mellett éles lőszert is bevetettek vasárnap éjjel a tüntetők ellen a teheráni Szabadság (Azadi) téren, hogy feloszlassák az ukrán utasszállító repülőgép lelövésének hatósági kezelése, kezdeti tagadása miatt tartott tiltakozó megmozdulást - derült ki a hétfőn online közölt videofelvételekből.

Az iráni állami média nem számolt be a tüntetésről,

viszont Hoszein Rahimi teheráni rendőrparancsnok az állami műsorszolgáltató honlapján megjelent hétfői közleményében tagadta, hogy a rendőrség a tüntetőkre lőtt volna. "A rendőrség egyáltalán nem lőtt a tüntetéseken, mert arra kapott parancsot, hogy tanúsítson önmérsékletet" - írta a rendőrfőnök.

Az Emberi Jogok Iránban Központ (Center for Human Rights in Iran) nevű, New York-i székhelyű jogvédő szervezethez elküldött, az AP amerikai hírügynökség által hitelesített felvételeken tüntetők menekülését lehet látni, miközben könnygázgránátok csapódtak be mellettük. A felvételek az iráni közösségi médiában jelentek meg. Az emberek köhögve és könnyezve igyekeztek menekülni a gránátok keltette füst elől.

Egy videofelvétel szerint

egy nőt szállítottak el, a földön vértócsa látható. A mellette állók szerint éles lőszerrel találták el a lábán.

A felvételeken több sebesültet is lehet látni, akiket társaik visznek el a helyszínről. Más felvételeken is véres járdákat lehetett látni.

Hadi Ghaemi, a központ igazgatója kijelentette: az irániaknak meg kell engedni, hogy "biztonságban gyászoljanak és követeljék a felelősségre vonást". "Nem lenne szabad életüket kockáztatniuk azért, hogy a békés gyülekezés alkotmányos jogát gyakorolhassák" - tette hozzá.

Az irániak azért vonultak az utcára, mert felháborodást okozott az ukrán utasszállító lelövése, valamint az, ahogyan a tragédiát követően magas rangú vezetők eleinte tagadták, illetve megtévesztő magyarázatot igyekeztek adni a történtekre. A tiltakozók egyben gyászolták a katasztrófa halálos áldozatait, akik között sok, külföldön tanuló fiatal volt.

Egy, magát Szaidnak mondó nyilatkozó azt mondta, az állami média politikai okokból titkolta el a szerencsétlenség okát. A későbbi fejlemények változtattak a helyzeten, és ezért a hatalom kénytelen volt beismerni az igazságot.

Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh