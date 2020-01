Egy videó az ausztrál pokolból, amilyet Hollywood sem tud

Miközben a világ boldogabbik fele ünnepel, bulizik, tüzijátékozik, ausztrálok tízezreinek keserítették meg az év végét a bozóttüzek: Új-Dél-Wales partvidékén nem működnek a mobiltelefonok, az internet, sok helyen nincs villany, számos utat, autópályát le kellett zárni. A távközlés és az áramszolgáltatás azért szakadt meg több helyen, mert a tüzek miatt megrongálódtak távvezetékek és átjátszó tornyok.

Victoria állam Maracoota városában legalább négyezren rekedtek tengerparti strandokon éjszakára, mert a közelben tomboló lángok a várost fenyegetik és az odavezető összes út járhatatlanná vált a tüzek miatt. A Sydneyből délre vezető autópályának 350 kilométer hosszú szakaszát le kellett zárniuk a hatóságoknak.

Ausztrál tűzoltók testközelből készítettek felvételt a pokoli viszonyokról.

Firefighters surrounded by inferno in terrifying video from Australia pic.twitter.com/EkqItNDd7i