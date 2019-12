Aggódva figyeli Európa az arab országokban zajló megmozdulásokat

Olyan gazdasági és szociális jellegű problémákról van szó, mint a városiasodás, a népesedés, a fiatalok munkanélkülisége, továbbá politikai jellegű gondok is vannak, hiszen a tüntetők gyakorlatilag szembefordulnak a jelenlegi politikai vezetéssel - mondta az InfoRádióban Csicsmann László, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külsős szakértője.

A jelenlegi tüntetések sajátossága az, hogy

a tiltakozók gyakorlatilag félreteszik az etnikai és a vallási megosztottságot - például Libanonban vagy Irakban -, és alapvetően a nemzeti identitás alapján állnak ki a fennálló rendszerrel szemben

- fogalmazott a szakértő. Algériában az év eleje óta tartanak a megmozdulások, Szudánban is hasonló folyamatok szemtanúi lehetünk, de leglátványosabban Libanonban és Irakban zajlanak jelenleg a tüntetések. Egyiptomban is voltak az ősz folyamán demonstrációk, ezek mára alábbhagytak, és Iránban is komoly tiltakozások voltak az elmúlt napokban.

Csicsmann László szerint Európa alapvetően a biztonság szemüvegén át figyeli a történéseket, és a legnagyobb félelme az, hogy megismétlődnek a 2011 utáni események.

"Európa mára leszámolt azzal a mítosszal, hogy demokratizálódás zajlana a térségben, fő szempontja a migráció és a terrorizmus megelőzése."

A földrajzi közelség miatt főként Algériára, valamint a libanoni eseményekre összpontosítanak Európában. A kontinensnek a stabilitás az érdeke, de nem nagyon reagált az elmúlt hetek tüntetéseire, és érdemben nem is tudja befolyásolni ezeket az eseményeket - mondta a Budapesti Corvinus Egyetem docense.

Nyitókép: MTI/AP/Toufik Doudou