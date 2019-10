Ezrek tiltakoztak a szíriai beavatkozás ellen Kölnben

A városi hatóságok szerint mintegy 10 ezer ember vett részt a tiltakozáson, amelyet baloldali szervezetek hirdettek meg.

A tiltakozók között volt, aki a Törökország által terrorszervezetnek tekintett Népvédelmi Egységek (YPG) zászlaját lobogtatta. Más azt írta a transzparensére, hogy nem szabad alkut kötni az AKP-rezsimmel, a török kormánypártra, a Recep Tayyip Errdogan török elnök által vezetett Igazság és Fejlődés Pártjára utalva.

Cologne germany, demonstration demanding an end to the turkish invasion into northern syria and the ethnic cleansing of #kurds, #christians and other minorities. #riseup4rojava #KurdsBetrayedByTrump https://t.co/zbH5BHonLd