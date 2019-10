Új országot választ a Volkswagen

A török és német sajtóban korábban megjelent értesülések szerint a Volkswagen 1,54 milliárd dolláros beruházással építene üzemet Törökországban. A beszállító cégekkel együtt mintegy 5000 új munkahelyet létesítő üzem éves termelési kapacitása 300 ezer autó lenne.

Az üzem 2022-ben kezdené meg a VW Passat és Skoda Superb modellek új generációjának a gyártását.

A hírügynökségi jelentés kiemeli, hogy a törökországi cégjegyzéki közlöny alapján a Volkswagen leányvállalatot létesített Manisa nyugat-törökországi tartományban.

A Volkswagen üzemberuházása a kilencvenes évek vége óta a legnagyobb közvetlen külföldi beruházás lesz a 80 milliós lakosságával a németországival vetekedő méretű piacot képviselő Törökországban.

"Az autóipar több más ágazattal áll közvetlen kapcsolatban, így a logisztikai, építőipari, hadiipari, mezőgazdasági és turisztikai ágazatokkal, a beruházás tehát pozitív hatással lesz a törökországi gazdasági növekedésre és a foglalkoztatásra egyaránt" - fejtette ki Yunus Furuncu, az ankarai Foundation for Political, Economic and Social Research kutatóintézet szakértője. Rámutatott ugyanakkor, hogy a török gazdaság a 2018-as pénzügyi válság ellenére is "számos más gazdaságnál több és jobb beruházási lehetőséget kínál". Hozzátette: "politikai előítéletektől mentesen nézve Törökország mind nyereségesség, mind hatékonyság tekintetében jó üzleti és beruházási lehetőségeket kínál a befektetők számára".

Értesülések szerint a Volkswagen üzemberuházásáért Bulgária volt még versenyben.

Törökország főként az északnyugati Bursa tartományba települt, fejlett beszállítói hálózattal és képzett munkaerővel rendelkező autóipara évi kétmillió járművet gyárt, 80 százalékban exportra. A világ autógyártási rangsorában Törökország a 15. helyet foglalja el. Törökországban a Fiat Chrysler, a Renault, a Ford, a Toyota, a Hyundai és a Honda rendelkezik gyártóüzemmel. A török autókereskedők szövetsége elnöke, Murat Sahsuvaroglu szerint a német autóipari konszern beruházási döntése "a törökországi lehetőségekbe vetett bizalom" jele.