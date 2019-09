Sajtóértesülés: Lemondott az amerikai kormány Ukrajnával foglalkozó különmegbízottja

Volker lemondását tisztségéről először az Arizona egyetem diáklapja, a State Press jelentette, majd a CNN és a The New York Times című lap is. Volker igazgató egy agytrösztnél, amelyet a felsőoktatási intézmény támogat.

A telefonbeszélgetés politikai botrányt robbantott ki az Egyesült Államokban, Trump ugyanis arra igyekezett rávenni hivatali partnerét, hogy segítsen terhelő bizonyítékokat felhajtani Ukrajnában Joe Biden volt amerikai alelnökkel kapcsolatban, aki jelenleg a Demokrata Párt egyik fő elnökjelölt-aspiránsa, és akinek egyik fia, Hunter egy ukrán gázvállalat igazgatótanácsának tagja volt.

A The New York Times című napilap információi szerint a kiszivárogtató a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egyik munkatársa. A névtelenség homályába burkolózó személy bejelentésében azt állította, hogy május közepén Kurt Volker beszélt Rudolph Giulianival, aki jelenleg Trump ügyvédje, és "kármentéssel" próbálkozott, miután a jogász felvette a kapcsolatot Ukrajnával.

A Fox televízió csütörtök este bemutatta annak az üzenetváltásnak a szövegeit, amelyek az idén júliusban születtek. Ezekből kiderült, hogy Volker valójában bátorította Giulianit arra, hogy vegye fel a kapcsolatot Ukrajnával. Ehhez segítséget is ígért neki: "összehozlak Andrej Jermakkal, aki Zelenszkij elnök bizalmasa" - olvasható Volker üzenetében.

A Trump-Zelenszkij beszélgetés kiszivárgott részletei nyomán Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke kedden este bejelentette: az alsóház hivatalosan elindítja az alkotmányos felelősségrevonási-eljáráshoz (impeachment) szükséges vizsgálatot Trump ellen.

Volkert várhatóan október 3-án hallgatja meg a kongresszus a vizsgálattal összefüggésben. Értesülések szerint Volker mellett meghallgatnák a külügyminisztérium további négy munkatársát, köztük Marie Yovanovitch-ot, az Egyesült Államok volt kijevi nagykövetét.