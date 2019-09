Videók: vegyi üzem lángol Franciaországban

A helyszínt 500 méteres körzetben kiürítették - közölte a Normandia régiót vezető Pierre-André Durand.

A tisztségviselő úgy tudja, senki nem sérült meg. A helyi iskolákat és óvodákat bezárták. A létesítménynél mintegy kétszáz tűzoltó küzd a lángokkal. A tűz pontos okát egyelőre nem tudni. A tűzoltóság egyik illetékese elmondta, hogy a lángok terjedését még nem sikerült megfékezni, és további erősítést várnak a helyszínre.

Terrifying sight of a fire after after massive explosions at the #Lubrizol plant that manufactures very toxic chemicals, in my home city of #Rouen. pic.twitter.com/4KHhmNpEWo