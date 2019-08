Teljes áttervezés kell a Boeing 737 MAX-oknál

A Boeing 737 MAX-okat áprilisban parancsolta földre az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség, majd az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA), miután a típus két példánya is lezuhant: tavaly októberben a Lion Air JT610-es járata a Jáva-tengerbe zuhant, idén áprilisban pedig az Ethiopian Airlines ET302-es járatát teljesítő gép csapódott a földbe nem sokkal a felszállás után. A balesetek az eddigi elemzések szerint összefüggésbe hozhatóak a Boeing hibásan működő átesésvédelmi rendszerével.

A repülésirányító rendszerben több hibát is találtak, az airportal.hu most a The Seattle Times cikke alapján beszámolt az FAA tesztpilótái által júniusban felfedezett hiba hátteréről. A lap úgy tudja, hogy az automata repülésirányító szoftvert úgy kell átterveznie a gyártónak, hogy egyszerre mindkét repülésvezérlő számítógéptől kapjon adatokat a jelenlegi egy adatforrás helyett.

Bár ez egyszerűnek hangzik, nagy változtatást jelent, mert a 737-es felépítése évtizedek óta olyan, hogy egy járat teljesítése közben az automata rendszerek csak egy számítógépből kapnak adatokat, vagyis

radikálisan, alapjaiban kell megváltoztatniuk a repülésirányító rendszert.

Peter Lemme, a Boeing egykori mérnöke a Seattle Times-nak azt mondta, a javasolt változtatás nem csak a mikroprocesszor hibáját küszöböli ki, de az átesésgátló rendszert – amelynek hibája valószínűleg a Lion Air és az Ethiopian gépének lezuhanásának egyik oka – szintén sokkal stabilabbá és biztonságosabbá teszi.

A Boeing reményei szerint a változtatásokkal időben végeznek, és októberre a MAX-ok ismét kereskedelmi forgalomba állhatnak.

Nyitókép: boeing.com