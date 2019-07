Magas szintekre gyűrűzött a román lány meggyilkolásának ügye

A hatalmas közfelháborodást kiváltó ügyben az STS-t azért hibáztatják, mert nem tudta beazonosítani a segélyhívások helyét. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a rendőrök csak 19 órás késéssel hatoltak be abba a házba, ahol a 15 éves Alexandrát elrablója fogva tartotta, de már nem találták őt életben.

A szolgálat távozó vezetője nem ismerte el, hogy az STS bármiben is hibázott volna, lemondását csak a szolgálat tekintélyének megmentésével indokolta.

A csütörtökön eltűnt lány minden jel szerint egy sorozatgyilkos áldozata lett. Az ügy fő gyanúsítottja, a 66 éves Gheorghe Dinca vasárnap beismerte, hogy ő oltotta ki Alexandra és egy áprilisban eltűnt másik, 18 éves lány életét. A bűncselekmények feltételezett helyszínén a hatóságok több, cementtel feltöltött gödröt találtak, és nem tartják kizártnak, hogy azok további áldozatok maradványait rejthetik. A román média szerint az egyedül élő férfit korábban kitiltották Olaszországból szexuális bűncselekmény elkövetése miatt.

A 15 éves Alexandra a dél-romániai Caracalban található iskolájából akart hazajutni szülőfalujába, Dobrosloveni-be, a nyolc kilométeres utat szokás szerint autóstoppal készült megtenni. A szerda reggeli foglalkozás után beült a gyanúsított férfi autójába, majd nyoma veszett. A rendőrök feltételezése szerint a lányt a férfi elrabolta, egy házban tartotta fogva, majd megerőszakolta és megölte, a holttestet pedig egy fémhordóban elégette.

Az áldozatot annak ellenére sem sikerült megmenteni, hogy csütörtökön délelőtt háromszor is telefonált a segélyhívó számra elrablója feltöltőkártyás készülékéről. Elmondta, hogy megerőszakolták, és elég sok hasznos információval szolgált az elkövetőről és a házról. A hétfő reggel közzétett rendőrségi belső vizsgálat közben kiderítette, hogy a segélyhívást fogadó szolgálatos rendőr nem hitt az áldozatnak, felületesen járt el, nem próbált részleteket megtudni fogva tartása helyszínéről.

Miután a hívás helyéről meglehetősen pontatlan, túl nagy területet megjelölő információt szolgáltatott az STS, a rendőrök végül a gyanúsított beazonosításával tudtak előrelépni. Visszanézték az utcai videokamerák felvételeit, amelyeken látszott, hogy a lány melyik autóba ült be. A közvélemény felháborodását csak fokozta, hogy bár a rendőrök péntek hajnalban megtalálták a házat, újabb több mint három órát vártak, amíg megkapták a házkutatási engedélyt.

A hétvégén több tüntetést is rendeztek az országban a hatóságok érzéketlensége és tehetetlensége miatt feldühödött emberek, a "gyilkos kormány" lemondását követelve. Klaus Iohannis jobboldali államfő is az "igazságszolgáltatás gúzsba kötésével" és a büntetőjog szigorának enyhítésével elfoglalt szociáldemokrata kormányt nevezte a gyilkosság erkölcsi felelősének. Az elnök közölte: a hatóságok intézkedésének módja a nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) keddi ülésén is napirendre kerül.

Viorica Dancila miniszterelnök szombaton bejelentette, hogy intézményközi munkacsoportot állít fel a hatóságok válsághelyzeti reakcióidejének lerövidítésére. Azt is elmondta: fontolgatja egy népszavazás kiírását arról, hogy járjon-e szigorúbb büntetés az olyan bűncselekményekért, mint a gyilkosság, a nemi erőszak vagy a pedofília.

Az ügy miatt múlt héten már menesztették tisztségéből a román rendőrség országos, illetve Olt megyei parancsnokát, Caracal rendőrfőnökét és Olt megye kormánybiztosát (prefektusát).

Az STS igazgatójának felmentését hétfőn, nem sokkal annak bejelentése után jóváhagyta Klaus Iohannis államfő.

Korábban, 2014-ben az Erdélyi Szigethegységben lezuhant kisrepülőgép esetében merült fel az STS felelőssége a segélyhívások helyszínének gyorsabb és pontosabb beazonosítása ügyében. Akkor mind a hét utas túlélte magát a balesetet, de ketten közülük meghaltak, mire a mentésben részt vevők hat óra elteltével rájuk találtak.