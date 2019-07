Tűzszünet az ukrán választás mellé

A fegyvernyugvás az ukrán erők és az oroszbarát szakadárok között helyi idő szerint vasárnap hajnalban lépne életbe. Ukrajnában július 21-én tartják az előrehozott parlamenti választásokat.

A felek megállapodtak abban is, hogy helyreállítják a Luhanszk megyei Sztanicja Luhanszka településen lévő hidat, illetve egyezségre jutottak használatáról is. A híd az egyetlen átkelési lehetőség a térségben a szakadárok és a kormányerők által ellenőrzött területek között. A konfliktus szereplői július 1-jén jelentették be a minszki megállapodások szerinti csapatszétválasztást a településen.

Egyezség született egy esetleges fogolycserére vonatkozó eljárásról is.

Az ukrán kormányerők 69 fogságba esett tagját cserélnék ki 208 donyecki, illetve luhanszki szakadárra.

Az úgynevezett kontaktcsoport tagjai emellett elkötelezték magukat, hogy biztonságos hozzáférést engedélyeznek az EBESZ-megfigyelőknek Ukrajna egész területén.

Az öt éve tartó Donyec-medencei fegyveres konfliktus során már sokadszor léptettek életbe fegyvernyugvást a térségben, de eddig egy sem bizonyult tartósnak.