Hiába a tiltakozás, megadóztatják a techcégeket Franciaországban

Három százalékos különadót vetnek ki azokra a nagy digitális szolgáltatókra, amelyek globálisan 750 millió eurós, Franciaországban pedig 25 millió eurós éves bevételre tesznek szert. A törvényt múlt héten hagyta jóvá az alsóház, csütörtökön pedig a szenátus is döntött róla - tudatta a BBC.

Az adó mintegy 30 német, brit, spanyol, kínai és francia nagyvállalatot érint, de köztük van az amerikai Apple, Facebook, Amazon és az Alphabet is, amely a Google anyavállalata. Washington szerdán már bejelentette, hogy vizsgálatot indít az ügyben, mert úgy véli, az adó méltánytalanul érint amerikai vállalatokat is. Elemzők szerint az amerikai kormányzat akár ellenintézkedéseket - például büntetővámokat - vezethet be a francia termékekre.

A törvény visszamenőleges hatállyal, 2019. január 1-től lép életbe. Ebben az évben 400 millió eurós bevételt hozhat.