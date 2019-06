Új hurok szorul a Viber és a Skype nyaka körül is

Ezek a cégek a jövőben nemcsak informatikai, hanem távközlési vállalatoknak is minősülnének, amivel már nem tudnák kikerülni a távközlési szabályozást. Pedig az üzleti modelljük épp így lehetett sikeres, és így válhattak a vezetékes és mobiltelefon-szolgáltatások erős versenytársaivá.

Ilyen, úgynevezett Over The Top (OTT) szolgáltatás a WhatsApp, a Viber, a ­FaceTime, a ­Skype vagy a Telegram, vagy éppen a gépek közötti kommunikációs kapcsolatokat biztosító szoftverek is – mondta Sólyom Iván, a Lakatos, Köves és Társai ügyvédi iroda távközlési jogásza a Magyar Nemzetnek.

Az általában a belföldi távközlési szolgáltatókat terhelő, terjedelmes, az egyéni előfizetőket védő előírások helyett az OTT-szolgáltatók néhány soros, bármikor nyom nélkül módosítható megállapodást használnak. Panaszkezeléssel jellemzően nem foglalkoznak, megyénkénti ügyfélszolgálatot nem üzemeltetnek, a bevételeiket pedig reklámok közvetítésével is kiegészíthetik. Mindezek miatt jelentős piaci előnyre tettek szerint az OTT-szolgáltatók az uniós szolgáltatókkal szemben.

Lépett az EU

Az Európai Parlament és az Európai Tanács irányelve, az Európai elektronikus hírközlési kódex friss módosítása alapján azonban kiterjesztik az elektronikus hírközlési szolgáltatás fogalmát. Az új regula – amelyet a tagállamok 2020. december 21-ig kötelesek átültetni – hangsúlyosabb koordinációt ír elő a tagországi hatóságoknak, valamint erősebb és egységesebb végfelhasználói jogokat biztosít.

- Az OTT-k kénytelenek lesznek a prémiumként árult szolgáltatásaikat megszüntetni, azokat, amelyek éppen a telefonszolgáltatással voltak összekeverhetők

- A hagyományosan nem távközlési szolgáltatásnak tekintett, telefonos hívószámot nem használó chatszolgáltatásaikat is meg kell feleltetnük az új uniós szabályozásnak.

- Ki kell választaniuk egy uniós országot székhelyként, be kell jelenteniük az üzenetküldési szolgáltatásukat, és a helyi titkosszolgálat számára hozzáférést kell biztosíta­niuk a kezelt adatokhoz.

Mindez végső esetben a távközlési szabályozás aktív kijátszására épülő üzleti modelljek végét is jelentheti, és ezek a cégek akár el is hagyhatják Európát - véli a jogász.

Nyitókép: Pixabay