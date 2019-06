Elrajtol Donald Trump újraválasztási kampánya

Donald Trump kedden este a floridai Orlandóban indítja meg újraválasztási kampányát. A közép-floridai Orlandóban - amely az óriási Disneyworld szórakoztatóparknak ad otthont - a város legnagyobb arénájában indul hivatalosan is az amerikai elnök újraválasztási kampánya. A rendezvény helyi idő szerint este nyolc órakor kezdődik, és valamennyi nagy televíziós társaság élőben közvetíti.

A városban az Orlando Sentinel című lap tudósítása szerint már hétfő délután szép számmal megjelentek Trump hívei és támogatói, sátrakat vertek fel az utcákon és hálózsákokat bontottak ki. Berendezkedtek a nagyszabásúnak ígérkező rendezvényhez. Donald Trump hétfőn Twitter-bejegyzéseinek egyikében azt közölte: több mint százezer jegyre nyújtottak be kérelmet az egyébként húszezer fő befogadására alkalmas sportcsarnokban.

- írta mikroblogjában Trump. Hozzáfűzte: "országunk nagyszerűen teljesít, messze nagyszerűbben, mint ahogyan azt a gyűlölködők és a lúzerek elképzelhetőnek tartották, és ez még csak jobb lesz!".

Thousands of people are already lined up in Orlando, some two days before tomorrow nights big Rally. Large Screens and food trucks will be there for those that can’t get into the 25,000 capacity arena. It will be a very exciting evening! Make America Great Again!