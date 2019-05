A Föld légkörének szén-dioxid tartalma folyamatosan, exponenciálisan növekszik, 1-2 százalék között emelkedik évente – mutatta be a folyamatot az InfoRádióban Mika János éghajlatkutató, az egri Esterházy Károly Egyetem tanára. A káros anyag koncentrációja elérte a 415 ppm-es értéket, vagyis 1 millió levegőmolekulában 415 szén-dioxid-molekula található. „Ilyen magas még nem volt ez az érték” – jegyezte meg a szakértő, hozzátéve: az ipari forradalom előtti természetes koncentráció 280 ppm körül volt, tehát azóta csaknem 50 százalékkal nőtt a szám.

Mika János arra is rámutatott, hogy

amióta ember él a Földön, nem volt ilyen magas a légkör szén-dioxid-koncentrációja.

Ekkora érték körülbelül 800 ezer évvel ezelőtt volt utoljára bolygónkon.

Az energiatakarékosság egy látványos módszer, az emberiség ugyanahhoz a tevékenységhez már kevesebb energiát használ föl, de ez még mindig nem elegendő – mondta az éghajlatkutató.

A népesség és a jólét növekedése növeli a szén-dioxid-kibocsátás mértékét.

Ha mégis sikerülne megállítani a növekedést, az is 70 százalékkal magasabb mennyiséget jelentene, mint amit a természet fel tud venni. Mika János hozzátette néhány év stagnálás után 2017-ben is 2018-ban is nőtt az emberiség által kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége.

Nyitókép: Pixabay.com