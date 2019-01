Emberéleteket követelt az ítéleidő Kaliforniában

A meteorológiai szolgálat helyi idő szerint szerdán arra figyelmeztetett, hogy a Sierra Nevada hegységben péntekig akár kétméteres hó is hullhat, és folytatódik az erős széllökésekkel kísért ítéletidő. A nyugati parti szövetségi állam egyes részein számos közút víz alá került, helyenként földcsuszamlások okoztak fennakadásokat, és a légi közlekedés is akadozik a heves esőzés és az erős szél miatt.

Massive storm heading toward the Sierra. Good for snow but wait to book ski/board trips til after it's over because, Weather service says, first responders won't be able to rescue you. https://t.co/PeJgdBkFS2 #SierraNevada #Sierra #StormWatch pic.twitter.com/cYQFvaIkoy