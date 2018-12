Tüntetés, könnygáz és vízágyú Párizsban

A francia rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be az üzemanyagadó emelése ellen tüntető francia sárgamellényesek ellen szombaton Párizs központjában, mert át akartak törni egy rendőrkordont. Helyszíni jelentések szerint legalább 24 erőszakos tüntetőt őrizetbe vettek.

A sárgamellényeseknek országosan ez a harmadik nagy tüntetése, és november 17. óta tartanak demonstrációkat különböző helyeken az ország útjain. Az egy héttel ezelőtti párizsi tüntetés már erőszakos volt. Pénteken kudarcba fulladt a sárgamellényesek két képviselőjének tárgyalása Édouard Philippe miniszterelnökkel.

Szombat reggel hat óra óta le van zárva a párizsi Champs-Élysées sugárút a forgalom elől. Sok üzlet és étterem kirakatát a tulajdonosok bedeszkázták erre a napra, okulva a múlt szombati károkból.

A tüntetők a sugárúton vonultak végig, és egy részük a Place de l'Étoile-on át akarta törni a rendőrkordont, amire a rendőrök könnygáz és vízágyúk bevetésével válaszoltak.

VIDEO: On a third day of unrest, clashes between "yellow vest" protesters and riot police break out on the Champs-Élysées in Paris pic.twitter.com/WJUjgTPrW7