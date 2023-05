Megint hozzányúlt a költségvetéshez a kormány, sok tízmilliárd forint helye változott

A hétfő este megjelent kormányhatározat ismét belenyúlt a költségvetésbe, ami szinte hetenként fordul elő. Ezúttal összesen 90 milliárd forintot mozgattak meg – írja a hvg.hu.

A változások:

Az Építési és Közlekedési Minisztérium működési kiadásokra 6,4 milliárd forint pluszkeretet kap az Energiaügyi Minisztérium energia- és klímapolitikai modernizációs rendszerre szánt keretéből elvéve.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda további 210 milliót költhet kormányzati infokommunikációs szolgáltatásokra, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium ennyivel kevesebbet fordíthat a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásaira.

Az országgyűlés hivatala újabb 15 milliárdot kap az Országház és a Kossuth Lajos tér fejlesztéséért felelős Steindl Imre program támogatására. Emellett az államháztartási törvényt egy rendelettel módosítva arról is döntöttek, hogy a hivatal a téren álló Igazságügyi Palota (a volt Néprajzi Múzeum) és az Agrárminisztérium épületének rekonstrukciójára 2024–2027-ben 112 milliárd forint összegben vállalhat kötelezettséget.

A Központi Maradványelszámolási Alapból kivett 49 milliárd forintból a legnagyobb tétel, 26 milliárd a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak és a Magyar Államkincstárnak jut dologi kiadásokra és beruházásokra.

Ismét pénzt utaltak ki a Rezsivédelmi Alapból. Hétfőn arról írt a portál, hogy addig nyolcszor nyúlt bele a kormány az alapba, az ott félretett pénz majdnem felét, 1153 milliárdot költötték el. Most 9,6 milliárd forintot adtak belőle központi költségvetési szervek kompenzációja címen, feltehetően energiaszámlák kifizetésére főleg a bíróságoknak, az ügyészségnek és az Eötvös Loránd Kutatói Hálózatnak.

Változott az áfatörvény is, 27-ről 5 százalékra csökkent a hop on hop off jellegű menetrend szerinti buszos városnéző turisztikai szolgáltatás áfája azoknál a cégeknél, ahol csak elektronikusan lehet fizetni, viszont kiterjesztették rájuk a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettségét.

