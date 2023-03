Érdemben csökkenhet az ára bizonyos élelmiszereknek

Csúcsot döntött az elmúlt napokban a zöldségek ára Európában, így Magyarországon is, ami az évtizedek óta nem tapasztalt infláció miatt sokkal érzékenyebben érinti az embereket – írja a Napi.hu, hozzátéve: az unió országaiban a fogyasztóknak ugyanakkor nem kellett szembesülniük a Nagy-Britanniában megjelenő súlyos zöldséghiánnyal, ami végül pánikvásárláshoz, mára pedig a megvásárolható mennyiség korlátozásaihoz vezetett.

A gazdasági lap cikke szerint kizárt, hogy Magyarországon zöldséghiány lépjen fel, sőt, ennek ellenkezője várható: egyre inkább az árubőség lesz a jellemző, mivel kezdődik a hazai termények szezonja. A szezonkezdettel együtt jár a zöldségek árának érdemi és érzékelhető csökkenése is, mivel egyre nagyobb tételben jelennek meg a hazai termesztésű zöldségek, amik április elejére már az importot is kiszorítják – nyilatkozták egybehangzóan a hazai kertészeti ágazat szereplői a portál érdeklődésére.

Az elmúlt években kedvező változásokat tapasztaltak a magyar zöldségtermesztők, és ez igaz a hazai kereskedőkkel kötött megállapodásokra is. Az üzletek évek óta kizárólag a magyar zöldségféléket értékesítik, ha a szezon végéig tartó folyamatos ellátást garantálni tudják a gazdák.

A friss zöldségek helyi értékesítése mindkét fél érdeke, ráadásul a szállítási költségek jelentős drágulása miatt az import áru értékesítése nem jövedelmező az üzleteknek. A zöldségek ára várhatóan magasabb marad, mint a rekordinfláció előtti időszakban, mivel a szállítási költségek eddigi emelkedése már szinte teljes egészében beépült a fogyasztói árakba – jegyzi meg a lap.

A megkérdezett ágazati szakemberek arra is kitértek, hogy szezonális jelenség, hogy február végére, március elejére a legtöbb zöldség ára csúcsokat dönt, mivel az évnek ebben az időszakában csak a dél-európai országok éghajlati adottságai teszik lehetővé a zöldségtermesztést még a fűtött üvegházakban is. Ennek oka elsősorban a fényhiány, vagyis a nappaloknál sokkal hosszabb éjszakák. Az elszálló energiaárak miatt ráadásul a lámpázásos technológia is visszaszorult.

Nyitókép: Anna_Rostova/GettyImages