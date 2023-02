Rosszabb a helyzet, mint a pandémia csúcsán

A gazdasági bizonytalanság, az elbocsátástól való félelem, és a home office megnyirbálása megtettette a hatását: az irodai munkát végzők több mint 40 százaléka érzi magát kiégettnek, ami még a járvány időszakánál is rosszabb arány. A Future Forum kutatói szerint elsősorban a nők, és a fiatalabb munkavállalók számoltak be arról, hogy problémákkal küzdenek – írja a VG. Mint olvasható, a globális hatások, a gazdasági nehézségek mellett regionális fejlemények is táplálják a munkavállalók kiégését.

A „burnout” jelenséghez többek között az Egyesült Királyságot megbénító sztrájkoknak is köze lehet. De a Japán kormány is felismerte a helyzetet, és arra kérte az ottani cégeket, hogy segítsenek munkavállalóiknak megbirkózni az 1981-óta tapasztalható legmagasabb inflációval. Franciaországban szintén sztrájkhullám tombol: az állampolgárok az utcára vonulnak, tiltakoznak kormány nyugdíjemelésre vonatkozó terve ellen. Az Egyesült Államokban amellett, hogy folyamatosan nő az elbocsátások száma, míg eddig ajánlott volt a hivatalba való visszatérés, ez mostantól kötelező érvényű lesz.

Azt lehet valószínűsíteni, hogy az ottani munkavállalók valamivel boldogabbak, mint nemzetközi kollégáik. A tengerentúlon ugyanis mindössze az alkalmazottak 41 százaléka nyilatkozott úgy, hogy kiégettnek érezte magát a tavalyi év végén, ami elmarad a globális 42 százaléktól, és enyhe javulást jelent az előző évhez képest – teszik hozzá.

A Future Forum felmérését negyedévente végzik el az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Japánban, Ausztráliában, Németországban és Franciaországban. A mostani kutatás egyik tanulsága, hogy azok a munkavállalók, akik a járvány alatt nagyobb szabadságot kaptak a munkavégzés helyére, idejére vonatkozóan, azok most boldogabbak, produktívabbak, és esetükben kevésbé valószínű, hogy felmondanak.

A Future Forum egyik szakembere, Brian Elliott szerint a rugalmasság a vállalati kultúrát is javítja, és a munkavállalók produktivitását is elősegíti. Ugyanakkor a cégvezetők ezen mindig megdöbbennek.

