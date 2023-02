Megkapta az utolsó engedélyt a Magyar Bankholding

A jegybank engedélyének megfelelően 2023. április 30-án a Takarékbank Zrt. beolvad az MKB Bank Nyrt.-be, a létrejövő nagybank pedig az egyesüléstől MBH Bank Nyrt. néven működik tovább.

Az egyesült bank közel 11 ezer milliárd forintos mérlegfőösszege alapján az ország második legnagyobb pénzintézete lesz.

Az egyesülést követően a korábbi MKB Bank és Takarékbank fiókok arculata is fokozatosan, több lépésben megváltozik

és átalakításra kerül, így az ügyfelek az év során egyre több ponton az MBH Bank arculatával találkozhatnak majd.

„Májustól az ügyfelek egy olyan integrált és élvonalbeli nagybank előnyeit élvezhessék, amely egységes termékportfóliót és még modernebb országos fiókhálózatot fog kínálni, még fejlettebb technológiai háttér mellett” – mondta Egerszegi Ádám, a Magyar Bankholding transzformációért és operációért felelős vezérigazgató-helyettese.

Közleményükben az is szerepel, hogy a Magyar Bankholding Csoport tagbankjai számos területen jelenleg is piacvezetők, így a vállalati szegmensben, azon belül is a mikro-, kis- és középvállalatok hitelezésében, az agrár- és élelmiszeriparban, valamint a lízing piacon.

Több mint másfél millió lakossági és 300 ezer vállalati ügyféllel, az ország legnagyobb fiókhálózatával, illetve közel 10 000 munkavállalóval rendelkezik. Összesített mérlegfőösszege meghaladja a 10 940 milliárd forintot.

