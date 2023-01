Irány külföld, jelentősen emelkedett az idegenben dolgozó magyarok száma

Ahogy azt az Infostart is megírta, csökkent a foglalkoztatás és nőtt a munkanélküliség Magyarországon tavaly decemberben a KSH friss adatai alapján.

A részletes adatokból kiderül, hogy a(z átmenetileg) külföldön dolgozó magyarok létszáma ismét a 100 ezer fős határnál van, 99 800 fő szerepel a hivatalos statisztikában. Ez az egy évvel korábbihoz képest 13 ezer fős növekedés.

Megnevezés Létszám, ezer fő Létszámváltozás (2021-hez képest) A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozik 4 533,5 15,7 ezer (+0,3%) Közfoglalkoztatott 69,3 –14,1 ezer (–16,9% Magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagja 99,8 12,9 ezer (14,9%) Összesen 4 702,5 14,6 ezer (0,3%) Ebből: gyed, gyes miatt tartósan távol lévő 131,0 –10,5 (–7,4%)

Ez a szint a koronavírus-járvány előtti időszakot közelíti, emlékeztet a Portfolio. A Covid okozta kényszerű határkorlátozások feloldása után újra egyre többen választják a külföldi munkavállalást, amely a határmentén már nemcsak Ausztriát, hanem Romániát is jelenti. Habár az elmúlt években érdemben nőttek a bérek Magyarországon is, ez kiemelkedően magas inflációval párosult itthon, ami miatt továbbra is vonzó marad a külföldi munkavállalás.

Nyitókép: AmnajKhetsamtip/Getty Images