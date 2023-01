Tovább terjeszkedik Magyarországon az IKEA

Az IKEA Magyarország a 2022-es pénzügyi évben 130 milliárd forint kiskereskedelmi forgalomról számolt be, amely közel 20 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest (109,2 milliárd forintot). Az áruházakban 1730 munkatársukkal 8 millió látogató között 3,5 millió vásárlót fogadtak, az online vásárlás részesedése pedig 21,6 százalék volt. Az ikea.hu weboldal 12,7 millió egyedi látogatót regisztrált, 66 százalékukat mobileszközről. Valamint növekedett az IKEA Family klub, a pénzügyi év végére több mint 1,2 millió tagot számlált – derült ki a cég közleményéből.

Mint olvasható, több digitális fejlesztés is történt az elmúlt évben az IKEA-nál. Februárban indította el a vállalat az új, Billie névre keresztelt chatbot szolgáltatást, ami az év minden napján 24 órában támogatja a vásárlókat megoldási javaslatokkal; a nyár során pedig bevezették az online foglalási lehetőséget a Bútormentő Pontok esetében is. Arra is kitértek, hogy 2022-ben 125 ezer euró értékben (humanitárius segély, illetve lakberendezési támogatások) segítették az Ukrajnából érkező menekülteket.

A közlemény szerint a pénzügyi év alatt az IKEA átlagosan 98 konyhát és 99 kanapét adott el naponta.

A legnagyobb számban eladott termék az ikonikus FRAKTA táska volt,

amit a fehér OFTAST tányér követett a sorban.

Idei tervek

A svéd bútoráruház tervezőstúdió nyitását tervezi Debrecenben 2023 első félévében. Az itt dolgozó munkatársak lakberendezési tanácsadással segítik majd az érdeklődőket, valamint a rendelési folyamat kapcsán is támogatják a vásárlókat.

Az első negyedév során egy új vásárlási folyamat is bevezetésre kerül, ami a Szkenneld és Vedd nevet kapta – teszik hozzá. A vásárlók az IKEA alkalmazás segítségével a vásárlás közben beszkennelhetik a bevásárlókocsiba kerülő termékeket, majd egyszerűen kifizethetik azokat. Ezzel a lehetőséggel elkerülhetik a kasszák előtt történő sorban állást és egy még kellemesebb vásárlói élményt tapasztalhatnak meg.

Folytatódik a 2022. decemberben indult Live Shopping sorozat, aminek keretében online felületeken új, kreatív megoldásokat inspiráló termékkollekciókat és szezonális ajánlásokat mutatnak be a cég munkatársai, többek között a fenntarthatóbb életmód témájában.

Az IKEA célja, hogy a házhoz szállítással vásárolt termékek esetén a kiszállítások 25 százaléka elektromos járművekkel történjen.

„Ez egy ambiciózus cél, de a vállalat elkötelezett a fenntarthatóság irányába és folyamatosan dolgozik azon, hogy teljesítse ezt” – áll egyebek mellett a közleményben. Az IKEA 18 új elektromos járműre vár ebben az évben a csehországi, magyarországi és szlovákiai régióban.

Az üzletlánc továbbá egy új, megosztott bevásárlólista bevezetésére is készül, ami kívánságlistaként is funkcionálhat. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók összeállíthatják kívánságlistájukat, majd megoszthatják rokonaikkal és barátaikkal, akik ennek segítségével a kívánt termékekkel tudják megajándékozni őket.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre