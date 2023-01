Csehország és Szlovákia 30 éve: északi szomszédunk mindig "követő" ország lesz

Harminc éve szűnt meg Csehszlovákia, 1993. január elsején létrejött Csehország és Szlovákia, és ez a két ország azóta együttműködve, ugyanakkor jelentősen eltérő ütemben fejlődik – olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány évfordulós elemzésében.

"Annak idején, amikor Csehszlovákia két részre oszlott, már nagyban konzerválódott az a struktúra, ami a monarchia idején, évtizedekkel, évszázadokkal korábban kialakult. Csehország mindig iparosodottabb volt, beszállítója volt az örökös tartományoknak, Németországnak, magasabb hozzáadott értékű bázisa volt Csehszlovákiának. A mai Szlovákiában is voltak ennek jegyei, elemei, de összességében nem volt túlzó az a '90-es évek közepén sokszor emlegetett megállapítás, hogy a két ország létrejöttével a cseheknél maradt az ipar, Szlovákiában pedig a kiegészítő ágazatok. Voltaképpen Csehszlovákiáról a kevésbé iparosodott szlovák tartományok váltak le" – vont mérleget az InfoRádióban Pásztor Szabolcs, az elemzés szerzője

A vezető kutató szerint ez a mintázat magyarázza a mai fejlettségben látható különbségeket is; a maga útján Csehország még tovább is tudott lépni, Szlovákiában pedig az ipar továbbra is kevésbé mozgatja a mutatókat.

Az egy főre eső GDP-ben Csehország úgyszintén mindig előrébb járt Szlovákiánál, a 2021-es adat szerint

Csehországban 26 800 dollár

Szlovákiában 21 000 dollár

"Nagyon érdekes adat az a várakozásokban, hogy többé már nem feltétlenül fog együtt mozogni a két ország GDP-je, ugyanis folytatódik az eddigi tendencia: a cseh GDP-növekedés gyorsabb lesz, mint a szlovák" – mondta Pásztor Szabolcs.

Divergencia következik szerinte be,

Csehország ütemesebben fog fejlődni,

mint Szlovákia, és ennek fundamentális okai vannak:

cseh ipari centrumokban jelentős számban szlovák vendégmunkások dolgoznak

Csehországnak centrális szerepe van

Szlovákiának a kiáramlás miatt nincs akkora munkaerő-tartaléka

Szlovákia jobban idősödik

a szlovákiai munkaerő kevésbé szakképzett

A két ország szerinte kimondottan jó példa arra, hogyan működhet együtt két szomszédos ország munkaerőpiaca.

"Ez az együttműködés elvezethet arra, hogy Szlovákia is tud fejlődni Csehország fejlődésével, ha nem is olyan mértékben, és Szlovákia is fel fog tudni zárkózni az EU-s életszínvonalhoz, de Szlovákia mindig követő ország lesz" – vélekedett Pásztor Szabolcs.

Nyitókép: Pixabay.com