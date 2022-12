Az infláció felett drágult a karácsonyi hal

A Világgazdaságnak Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. vezérigazgatója beszélt az ünnepek előtt. Úgy látja, hogy a drágulásban az időjárás, pontosabban a szárazság is közrejátszott. Az oxigénhiányos vizekben 30-40 százalékkal kevesebb halat tudtak tartani, arról már nem is beszélve, hogy a madarak is a még meglévő, azaz nem kiszáradt tavakból "halásztak".

Hal van elég, de az árak 50-60 százalékkal magasabbak, mint egy évvel korábban. Lévai Ferenc szerint az árak emelkedésének üteme nem tér el az élelmiszer-gazdaságban jellemzőtől, és az oka is hasonló, vagyis a megemelkedett takarmány-, energia-, szállítási és munkabérköltségek, illetve a forint gyengülése.

Cége 1900–2200 forint között adja az élő ponty kilóját, szeletben 3500–3600, filézve 3800–4200 az ár, míg az afrikai harcsafilé 4500–5000, az élő szürkeharcsa 3800, a nyúzott 5900, a filé pedig 7900 forint.

Nyitókép: Oláh Tibor