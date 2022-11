Takács Péter: év végére hatvanmilliárd forint is lehet a kórházak adóssága

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek által jelentett lejárt tartozásállomány összege 2022. október 31-én 120,5 milliárd forint. Ebből 46,7 milliárd forint az egészségügyi intézményeknél halmozódott fel, beleértve a járó- és fekvőbeteg szakellátás intézményeit, valamint az egészségügyi ágazati háttérintézményeket – írja az mfor.hu.

Ebből az állammal szemben fennálló tartozás 0,6 milliárd, a szállítókkal, a szolgáltatókkal szemben fennálló tartozás pedig 46,1 milliárd, amiből 1,2 milliárd forint államháztartáson belülre irányul. A portál szerint a korábbi évekkel szemben

a kórházaknak nem a teljes adósságállományt fogják kifizetni év végén, hanem csak a háromnegyedét.

Takács Péter egészségügyi államtitkár bejelentette: idén kisebb kompenzációra számíthatnak a kórházak, mint az elmúlt években, mert 2020-ban az adósságok nyolcvan, míg 2021-ben az adósságok kilencven százalékát rendezték konszolidációval. Az államtitkár szerint a becsléseik alapján 2022 végére hatvanmilliárd forintot is elérheti a kórházak adóssága.

A konferencián azt is elmondták, hogy az adósságrendezésről már egyeztetnek a Pénzügyminisztériummal. A központi költségvetési forrásból körülbelül harmincmilliárdot tudnak biztosítani a tartozásokra, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap kasszájában is van némi maradvány, valamint az Országos Kórházi Főigazgató saját hatáskörben is át tud csoportosítani némi pénzt a célra.

„Nagyjából az adósságok háromnegyedét, azaz 42-45 milliárdot tud majd az állam a kórházi tartozásokból törleszteni” – tette hozzá az államtitkár.